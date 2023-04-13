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البطولة العربية للاواسط - اليوم الثالث - المنتخب التونسي يتصدر الترتيب

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 14:22 قراءة: 0 د, 45 ث
      
فاز المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد في سهرة الاربعاء في اطار اليوم الثالث للبطولة العربية المقامة بالمهدية على نظيره السعودي بنتيجة 27-25 .
وتقدم منتخب السعودية في الشوط الاول  12-11.
وبفضل فوزه الثالث على التوالي يتصدر المنتخب التونسي الترتيب برصيد ( 6 نقاط ) يليه منتخب الجزائرثانيا ب4 نقاط
ويذكر انه تم الاختيار على التونسي مهيب عبد اللطيف كافضل لاعب في المباراة

وكان المنتخب الجزائري للاواسط  فاز في سهرة امس على نظيره الليبي بنتيجة 27-19 في اليوم الثالث للبطولة  التي تستضيفها مدينة المهدية  في الفترة من 10 الي 16 أفريل الجاري
وتم الاختيار على الجزائري رابح رسيم كافضل لاعب في المقابلة.

 
وفي ما يلي الترتيب اثر الجولة الثالثة.

نقاط لعب ف ت ه له عليه
1- تونس 6 3 3 0 0 90 66
2- الجزائر 4 3 2 0 1 80 73
3- السعودية 2 3 1 0 2 79 78
4- ليبيا 0 3 0 0 3 58 90
ر/زهو


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