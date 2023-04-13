التونسي محمد العزيز الفتني يعزز المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقولف

أعلن الإتحاد العربي للقولف عن ضمّ محمد العزيز الفتني نائب رئيس الجامعة التونسية للقولف و عضو الاتحاد الإفريقي لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد العربي.

وبتعيين محمد العزيز الفتني عضوا بالمكتب التنفيذي للإتحاد العربي للقولف يرتفع عدد ممثلي الغولف التونسي في هذا الهيكل إلى ثلاثة أعضاء وذلك الى جانب كل من حاتم قيقة و فريحان حروش البوشماوي عضوي المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للقولف.

وسيسعى الفتني الى إحكام تنفيذ خططه الفنية وبرامجه الرامية إلى مزيد تطوير اللعبة على الصعيد العربي والإرتقاء بها إلى مستويات متقدمة على الصعيد الدولي مستفيدا من خبرة طويلة في المجال

ويذكر انه تم في سبتمبر الما ضي في الجونة بمنطقة الغردقة (مصر ) انتخاب محمد العزيز الفتني نائب رئيس الجامعة التونسية للغولف و ضمن التركيبة الجديدة لهذا الهيكل القاري للفترة النيابية 2022ـ2024 وليترأس المنطقة الإفريقية الأولى



