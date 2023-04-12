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مفتي الجمهورية يعلن ان مقدار زكاة الفطر هو 2000 مليما للعام الهجري 1444

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 10:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود اليوم الاربعاء، أنّ قيمة زكاة الفطر لهذا العام الهجري 1444، حددت ب 2000 مليما.

واوضح مفتي الجمهورية، في بلاغ ، "إنّ وقت إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد"
واضاف أن من اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز اخراجها قبل يوم لعيد الفطر او يومين او ثلاثة عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك ."




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