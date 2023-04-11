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"النهوض بالصادرات" يفتح باب التسجيل في معرض المشروبات والأغذية بالبرازيل الى حدود يوم 19 افريل 2023

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في الصالون الدولي للمشروبات والأغذية إلى التسجيل قبل يوم 19 أفريل 2023.

وبين المركز أنّ المشاركة التونسية في التظاهرة، التّي تعد الأكبر في القارّة الأمريكية في مجال المشروبات والاغذية وتمتد من 15 الى 18 ماي 2023، ستقام تحت الجناح الخاص بالغرفة العربيّة البرازيلية وأن كل عارض سيحصل على فضاء يمسح 4،5 متر مربع.

وتشكل التظاهرة، فرصة أمام الشركات لمزيد التوسّع في السوق البرازلية، إلى جانب ربط علاقات وشراكات، علما وأنّها تستقطب 819 عارض محلي، من بينهم 185 عارض دولي من 22 دولة، ومن شأنها السماح بإبرام أعمال تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار.

وشدّد المركز على أنّ البت في الطلبات سيكون وفق مبدأ أولويّة التسجيل وسيتم منح فترة زمنية لخلاص المعاليم وما إن تنتهي عمليّة تحويل المبلغ المالي للمشاركة، البالغ 5 آلاف دينار، يسمح للمشارك باستكمال بقيّة الاجراءات .

وأكّد المركز إحتفاظه بحق إغلاق باب التسجيل قبل الموعد المحدد في صورة بلوغ العدد المطلوب من العارضين المؤهلين للمشاركة في هذا المعرض.



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