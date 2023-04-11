المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه يحتضن تظاهرة رياضية وثقافية مخصصة للجالية الإفريقية بتونس

انتظمت مساء الاثنين بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس تظاهرة رياضية وثقافية مخصصة للجالية الإفريقية بتونس وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووالي أريانة خالد النوري ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز سمري .

كما شارك وزير الشباب والرياضة بالمناسبة الجالية الإفريقية المقيمة بتونس مأدبة إفطار .



وأكد الوزير خلال هذه التظاهرة الثقافية الرياضية ، أن تونس أرض اللقاء وتلاقح الحضارات، مشددا على إرادة تونس في تحقيق تماسك اجتماعي بين التونسيين والأشقاء الأفارقة من منطلق الاقتناعً بالروابط التاريخية التي تجمع تونس ببقية البلدان الافريقية .

واشار إلى برنامج الوزارة الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الرياضية والبدنية لتعزيز ادماج المهاجرين في المجتمع التونسي ، بما يساهم في مكافحة كل أشكال التمييز والتهميش.



وحضر هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة والجامعة التونسية للرياضة للجميع عدد من السفراء المعتمدين بتونس وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلين عن المنظمات والجمعيات الوطنية والإفريقية.







