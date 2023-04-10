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بودن تؤكد على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بإنجاح السنة الدراسية 2023-2024

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 22:18 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة توفير الآليات الكفيلة لإنجاح السنة الدراسية 2023 /2024 خصوصا بعد عودة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، التي تساهم في تزويد السوق بالورق المعد لطباعة الكتاب والكراس المدرسي.

وجاء تاكيد بودن خلال اشرافها على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة ملف العودة المدرسية 2023-2024.



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