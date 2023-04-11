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مالك الزاهي يطلع على سير عمل مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بمنوبة وظروف الاقامة

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 08:23 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اطلع وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، يوم الاثنين لدى أدائه لزيارة تفقد لمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بمنوبة، على سير عمل المركز وظروف إقامة منظوريه ومدى الاستجابة لحاجياتهم من حيث التأهيل وإعادة التأهيل والتكوين المهني.

كما تفقد بالمناسبة مطعم المركز، مؤكدا على ضرورة المحافظة على النظافة وتوفير أكلة صحية بالكميات اللازمة لمنظوري المركز ، كما زار بعض مكونات المركز والجناح الاداري واطلع على تقدم انجاز القاعة متعددة الاختصاصات، حسب بلاغ للوزارة.

ودعا الوزير منظوري المركز إلى ضرورة مواصلة تلقي التدريب المهني والسعي لبعث مشاريع صغرى، موصيا بإعطائهم الأولوية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي بالوزارة.

وتولى اثر ذلك توزيع عديد الكراسي الكهربائية على عديد المواطنين من العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.

وأوصى، بمناسبة زيارته لاحدى العائلات بالمنطقة، بضرورة اليقظة و ان تصل خدمات النهوض الاجتماعي للفئات الفقيرة من المجتمع.

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