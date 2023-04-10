Babnet

جامعة التعليم الأساسي تطالب وزارة التربية باستئناف المفاوضات

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 21:31 قراءة: 0 د, 52 ث
      
طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، باستئناف المفاوضات حول مطالب القطاع دون تجاهلها بحجة الوضعية المالية للخزينة العمومية، وذلك في بيان اصدرته اليوم الإثنين.

ودعت الجامعة الى الصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية.

  وجددت مطالبتها بمراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتتين في اتجاه الاقتصار على المباشرين للدفعات الممتدة سنوات 2019 و2020 و2021 واحتساب اجراءات الترسيم التي خضعت لها سنة 2018

كما دعت الجامعة الوزارة الى التعجيل بتسوية وضعيات المعلمين النواب خارج الاتفاقية وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للجميع واعتبار مدة العمل قاعدة أساسية للانتداب.

واستنكرت الجامعة ما وصفته بتعطيل المسار التفاوضي وتجاهل مطالب المدرسين والمدرسات، محملة السياسات الرسمية مسؤولية ما اعتبرته رفض اقرار حلول لتحسين  ظروف العمل.

ونددت باستمرار سلطة الاشراف اعتماد التشغيل الهش الذي عمق استغلال المربين المتعاقدين، مشيرة، الى ان الأعوان الوقتتين يواجهون صعوبات في عملية ترسيم من ذلك تعرض العديد منهم الى الحرمان من التفقد.

وعبرت الجامعة عن رفضها، سحب شروط وصفتها بأنها "مجحفة "على دفعة سنة 2018 من الأعوان الوقتتين الذين خضعوا الى التفقد في نفس السنة بغاية ترسيمهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264742


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 10 أفريل 2023 | 19 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:51 15:59 12:28 05:53 04:23
Babnet
14°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-922°-927°-1225°-1420°-11
  • Avoirs en devises
    22058,2

  • (10 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33922 DT        1$ =3,06169 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 Avril)   1776,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    