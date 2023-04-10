وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق دعوة للترشح لاختيار ثمانية مؤسسات ناشئة للمشاركة في صالون "جيتكس مراكش 2023"

أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، دعوة للترشح، بهدف إلى اختيار ثمانية مؤسسات ناشئة حاصلة على العلامة ولها منتجات أو خدمات تكنولوجية مبتكرة في مجالات التمويل والطاقة والصحة والنقل والسياحة والصناعة وغيرها.
وأوضحت الوزارة وفق ما نشرته، الإثنين، أن المؤسسات المختارة ستشارك في صالون "جيتكس مراكش 2023"، المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 2 جوان 2023 ، في مراكش بالمغرب. وأشار المصدر ذاته، أنه بمجرد اختيار المؤسسات، سيتم دعم المبادرين الشبان بشكل جزئي ومنحهم فرصة عرض منتوجاتهم وخدماتهم المبتكرة في في "الجناح التونسي للحلول المبتكرة" بمراكش .
وينبغي على المؤسسات الناشئة المهتمة أن تقدم ملفا مع مخطط عمل وفيديو ترويجي.
كما دعت الوزارة، الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة التسجيل القابلة للتنزيل من عنوان البريد الإلكتروني: https://forms.office.com/r/r9QPiSn1kr .
ويجب تقديم مطالب الترشح على العنوان: Gitex-marrakech@tunisia.gov.tn . في موعد أقصاه 17 أفريل 2023.
وأوضحت الوزارة وفق ما نشرته، الإثنين، أن المؤسسات المختارة ستشارك في صالون "جيتكس مراكش 2023"، المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 2 جوان 2023 ، في مراكش بالمغرب. وأشار المصدر ذاته، أنه بمجرد اختيار المؤسسات، سيتم دعم المبادرين الشبان بشكل جزئي ومنحهم فرصة عرض منتوجاتهم وخدماتهم المبتكرة في في "الجناح التونسي للحلول المبتكرة" بمراكش .
وينبغي على المؤسسات الناشئة المهتمة أن تقدم ملفا مع مخطط عمل وفيديو ترويجي.
كما دعت الوزارة، الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة التسجيل القابلة للتنزيل من عنوان البريد الإلكتروني: https://forms.office.com/r/r9QPiSn1kr .
ويجب تقديم مطالب الترشح على العنوان: Gitex-marrakech@tunisia.gov.tn . في موعد أقصاه 17 أفريل 2023.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264739