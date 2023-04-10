القصرين: إصابة مواطن بجبل مغيلة جراء انفجار لغم

أسفر انفجار لغم أرضي، اليوم الإثنين، في عمق المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة (من الجهة التابعة لولاية القصرين) عن إصابة مواطن من منطقة "عين زيان" التابعة لمعتمدية سبيبة في ولاية القصرين



وأكد شهود عيان لصحفية (وات) أنه لم يتم بعد إخراج المصاب، من عمق الجبل لاسعافه، واضافوا ان المصاب البالغ من العمر 35 عاما وهو أب لطفلين، توجه صباحا لجبل مغيلة لرعي أغنامه.



ومن جهته، أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح ل (وات)، أنه تم ارسال سيارتي اسعاف، واحدة من المستشفى المحلي بسبيطلة والثانية من المستشفى الجهوي بالقصرين مرفوقة بفريق صحي كامل بالاضافة الى طبيب لتقديم الإحاطة الصحية اللازمة للمصاب، واوضح أن الفرق الصحية وصلت الى مستوى مدرسة عين زيان 2 بسبيبة، وهي حاليا في انتظار إخراج المصاب من الجبل .



