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مجموعة من خريجي المعهد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف يحتجون امام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بترميم وصيانة المعهد

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 15:49 قراءة: 1 د, 7 ث
      
نفذ اليوم الإثنين، مجموعة من خريجي المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة للمطالبة بترميم وصيانة المعهد وانتداب أساتذة اختصاص.

ورفع المحتجون المشاركون في هذا التحرك، شعارات تدعو الى توفير فضاء يستجيب لمتطلبات التكوين لطلبة المعهد العالي للموسيقي والمسرح، منددين بما وصفوه ب"مماطلة السلط" في انطلاق أشغال صيانة المعهد.

ويتزامن هذا التحرك الجديد لخريجي المعهد، مع الاعتصام المفتوح لطلبة المعهد الذي يتواصل منذ قرابة 50 يوما للمطالبة بترميم هذه المؤسسة الجامعية التي تعاني من تداعي بنيتها التحتية منذ اكثر من 3 سنوات، وفق الاتحاد العام لطلبة تونس.

ونبه الاتحاد في بيان له، من ان بناية المعهد القديم تشكل خطرا على حياة الطلبة، مشيرا الى ان المعهد يعاني كذلك من نقص الأساتذة مما يؤثر على التكوين البيداغوجي.
وكانت جامعة جندوبة قد التجأت سابقا الى اصدار قرار سابق بنقلة الطلبة وقتيا الى المعهد العالي لعلوم الاعلامية وجرى توزيعهم على مركز الفنون الدرامية والركحية وكذلك بدار ومركب للشباب بالجهة.

ويطالب طلبة المعهد، بتخصيص فضاء وحيد يستجيب لمتطلبات التكوين النظري والتطبيقي في وقت تعتزم فيه الجامعة تحويلهم بداية من العام المقبل الى المعهد العالي للعلوم الإنسانية على أن يحصلوا على التكوين التطبيقي في مؤسسات أخرى.

ودعا اتحاد طلبة تونس سلطة الإشراف بما فيها جامعة جندوبة الى ايجاد حل جذري وسريع لكل ما يخص مشاكل المعهد مطالبا الوزارة بعقد جلسة رسمية عاجلة مع الطلبة المعتصمين لإيجاد حلول لوضعية المعهد.

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