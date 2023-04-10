القصرين : دار الخدمات الرقمية بحيدرة لم تفتح بعد أبوابها أمام المواطنين رغم تدشينها السنة الفارطة

رغم تدشينها السنة الفارطة، الا أن دار الخدمات الرقمية بمعتمدية حيدرة في ولاية القصرين، لم تفتح منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أبوابها أمام المواطنين، حتى يتمكنوا من قضاء حاجياتهم بعدد من المؤسسات الخدماتية التي تتضمنها الدار، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الإجتماعية الثلاثة والديوان الوطني للبريد والوكالة الوطنية للتشغيل والقباضة المالية.



وبينت المكلفة بالكتابة العامة والتسيير ببلدية حيدرة نبيهة مرايحي ل"وات" انه تم امضاء اتفاقية مع كافة الشركاء وتدشين دار الخدمات الرقمية بمقر بلدية حيدرة في 23 جوان 2022 بمناسبة اليوم الوطني للإدارة، غير أنه لم يتم بعد استكمال التطبيقية الخاصة بها حتى تتمكن من العمل، وشدّدت على أهمية دورها في تقريب الخدمات الإدارية من متساكني معتمدية حيدرة الحدودية وتجنيبهم عناء ومشقة ومصاريف التنقل إلى مركز الولاية البعيد لقضاء شؤونهم الإدارية في ظل افتقار حيدرة لفروع المؤسسات الخدماتية.



يشار الى أن دار الخدمات الرقمية في حيدرة أحدثت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن برنامج دعم اللامركزية وتشرف عليها بلدية حيدرة.



