باكالوريا 2023: انطلاق اختبارات مادة التربية البدنية

انطلقت اليوم الاثنين بكامل الجمهورية اختبارات مادة التربية البدنية، ضمن امتحانات الباكالوريا لدورة جوان 2023 .



وحضر الانطلاق الرسمي لاختبارات التربية البدنية صباح اليوم بالملعب الوطني لألعاب القوى برادس، وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووزير التربية محمد علي البوغديري.

وشملت الاختبارات ، بمركز ملعب العاب القوى برادس 331 مترشحا ومترشحة من بينهم 53 تلميذا من المكفوفين.

ويذكر ان 8443 تلميذا وتلميذة من ولاية بن عروس ترشحوا لاختبارات التربية البدنية ضمن امتحان باكالوريا 2023.



وأكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، صباح اليوم بالمناسبة حرص سلطة الاشراف على انجاح اختبارات مادة التربية البدنية على جميع النواحي مشيرا الى أنّ مشاركة تلاميذ مكفوفين في الاختبارات يقيم الدليل على العناية التي تحضى بها هذه الفئة وحرص سلطة الاشراف، على تكريس مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين كل التلاميذ.



ومن جهته، أفاد محمد علي البوغديري وزير التربية أنّ اختبارات التربية البدنية، تسير بشكل سلس في كامل مراكز الاختبارات.

وأشار الى أنّ الوزارة تتابع بدقة سير التحضيرات للامتحانات الوطنية، بما في ذلك باكالوريا 2023، لافتا النظر أنّ الوزارة كانت قد شرعت في اعداد العدة للسنة القادمة حرصا منها على تجاوز جميع الاشكاليات التي برزت في العام الجاري ، في اشارة الى مظاهر مقاطعة الدروس وحجب الأعداد.



وقالت ايمان بدراوي رئيسة مصلحة تطوير الرياضية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الاختبارات ستتواصل بالملعب الوطني لألعاب القوى برادس خلال الفترة من 10 الى 19 أفريل الجاري .

وبيّنت أنّ اليوم الافتتاحي سجل مشاركة 331 مترشحا ومترشحة في الاختبارات من بينهم 53 كفيفا من معهد النور للمكفوفين.



يذكر أنّ اختبارات مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا على الصعيد الوطني ستشمل هذا العام ، 126210 تلميذا وتلميذة من مجموع 131678 تلميذا وتلميذة مرسمين.



ويتوزع المترشحون لاختبارات التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا 2023 بين 108765 تلميذا وتلميدة من معاهد التعليم العمومي و17445 من معاهد التعليم الخاص

كما تجدر الاشارة ان 4036 تلميذا وتلميذة سيكونون معفيين من اجراء اختبارات التربية البدنية.

وستتوزع الاختبارات خلال الفترة من 10 الى 19 افريل الجاري على 255 مركز اختبار، يشرف عليها 2280 اطارا من اطارات التربية البدنية.



