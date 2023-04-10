فوز النجم الساحلي وديا على القلعة الرياضية 2-صفر

فاز النجم الساحلي متصدر مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على جاره القلعة الرياضية بنتيجة 2-صفر في اطار مباراة ودية .

وسجل للنجم الساحلي كل من زين الدين بوتمان وفيني بونغونغا .



وكان النجم الساحلي تفوق قبل ذلك على النادي البنبلي بهدف دون رد يوم الخميس الماضي في لقاء ودي بملعب محمد معروف بسوسة في اطار الاستعدادات لبقية المشوارفي الموسم الرياضي الحالي.



وخلافا لملاحقيه في الترتيب الترجي التونسي والاتحاد المنستيري اللذين تقابلا امس في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الثانية من مرحلة اتتويج انتهى بالتعادل 1-1 في ملعب حمادي العقربي برادس وحافظا على نشاطهما من خلال خوض مقابلات رسمية ضمن مسابقات قارية في هذه الفترة فان النجم الساحلي يجد نفسه في حاجة لتاثيث فترة توقف البطولة باجراء مقابلات ودية لمزيد اعداد الفريق لبقية المشوار والحفاظ على جاهزية اللاعبين



