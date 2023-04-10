إنقاذ 43 مهاجرا غير نظامي من الغرق (المتحدث باسم الحرس)

أحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل ( منطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير)، أمس الأحد، عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 43 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وذكر المصدر ذاته، في بلاغ الإثنين، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وصفاقس، ليبلة البارحة، من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.







