انس جابر تقفز للمركز الرابع عالميا

وكانت جابر حققت امس انجازا باهرا بفوزها في الدور النهائي للدورة على السويسرية بيلندا بينسيتش المصنفة 11 عالميا وحاملة لقب الدورة بنتيجة 7-6 و6-4ويعد هذا التتويج الرابع لأنس جابر في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد ان سبق لها ان فازت ببطولات برمنغهام من فئة 250 نقطة ( عام 2021) وبطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة وبرلين من فئة 500 نقطة، في عام 2022ويذكر ان لاعبة كرة المضرب انس جابر تاهلت الى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد انتصارها في نصف النهائي على الروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا 7-5 و7-5