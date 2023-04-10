انس جابر تقفز للمركز الرابع عالميا

صعدت التونسية انس جابر الى المركز الرابع عالميا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين بعد تتويجها امس الاحد بلقب دورة تشارلستون الامريكية .
وكانت جابر حققت امس انجازا باهرا بفوزها في الدور النهائي للدورة على السويسرية بيلندا بينسيتش المصنفة 11 عالميا وحاملة لقب الدورة بنتيجة 7-6 و6-4
ويعد هذا التتويج الرابع لأنس جابر في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد ان سبق لها ان فازت ببطولات برمنغهام من فئة 250 نقطة ( عام 2021) وبطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة وبرلين من فئة 500 نقطة، في عام 2022
ويذكر ان لاعبة كرة المضرب انس جابر تاهلت الى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد انتصارها في نصف النهائي على الروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا 7-5 و7-5
وكانت جابر حققت امس انجازا باهرا بفوزها في الدور النهائي للدورة على السويسرية بيلندا بينسيتش المصنفة 11 عالميا وحاملة لقب الدورة بنتيجة 7-6 و6-4
ويعد هذا التتويج الرابع لأنس جابر في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد ان سبق لها ان فازت ببطولات برمنغهام من فئة 250 نقطة ( عام 2021) وبطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة وبرلين من فئة 500 نقطة، في عام 2022
ويذكر ان لاعبة كرة المضرب انس جابر تاهلت الى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد انتصارها في نصف النهائي على الروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا 7-5 و7-5
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