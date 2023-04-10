الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تقرر تنفيذ اضراب يوم الخميس 27 أفريل الجاري

قررت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ اضراب عن العمل يوم الخميس 27 أفريل الجاري احتجاجا على عدم تنفيذ المطالب الواردة في اللائحة المهنية للهيئة الإداريّة ليوم 24 سبتمبر 2022.



وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد اجتمعت يوم السبت 8 أفريل الجاري بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي لتدارس عدد من المسائل المتعلقة بالخصوص بالمسار التفاوضي مع سلطة الإشراف حسب ما جاء في تدوينة على صفحتها على فايسبوك.

وأكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تصدّيها لسياسة المماطلة وربح الوقت من قبل سلطة الاشراف و رفضها للتنكّر للالتزامات والتعهدات من طرف الحكومة.

وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد نفذت عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبها المتمثلة بالخصوص في الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتّب شهري و صرف مستحقات منحة التشجيع على الانتاج العلمي الى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطّل فيه دورات الانتداب لمدة تصل الى 03 سنوات.دلال





