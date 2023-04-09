بطولة النخبة لكرة اليد - فوز الترجي التونسي على نادي ساقية الزيت 30-25

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم في ساقية الزيت على نادي ساقية الزيت بنتيجة 30-25 في اطار الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة لكرة اليد
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :
المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي 23-22
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الهلالي 25-19
الترتيب
1-النادي الافريقي 10 3
2-نسر طبلبة 9 3
3-النجم الساحلي 7 3
4-النادي الهلالي 3 3
المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار
بعث بني خيار-مكارم المهدية 30-20
الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي 25-30
الترتيب
1-الترجي الرياضي 12 3
2-بعث بني خيار 8 3
3-نادي ساقية الزيت 7 3
4-مكارم المهدية 3 3
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :
المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي 23-22
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الهلالي 25-19
الترتيب
1-النادي الافريقي 10 3
2-نسر طبلبة 9 3
3-النجم الساحلي 7 3
4-النادي الهلالي 3 3
المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار
بعث بني خيار-مكارم المهدية 30-20
الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي 25-30
الترتيب
1-الترجي الرياضي 12 3
2-بعث بني خيار 8 3
3-نادي ساقية الزيت 7 3
4-مكارم المهدية 3 3
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264691