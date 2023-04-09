بطولة النخبة لكرة اليد - فوز الترجي التونسي على نادي ساقية الزيت 30-25

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم في ساقية الزيت على نادي ساقية الزيت بنتيجة 30-25 في اطار الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة لكرة اليد





في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :

المجموعة الاولى

السبت 8 افريل 2023

قاعة طبلبة

نسر طبلبة-النادي الافريقي 23-22

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-النادي الهلالي 25-19



الترتيب

1-النادي الافريقي 10 3

2-نسر طبلبة 9 3

3-النجم الساحلي 7 3

4-النادي الهلالي 3 3



المجموعة الثانية

السبت 8 افريل 2023

قاعة بني خيار

بعث بني خيار-مكارم المهدية 30-20



الاحد 9 افريل 2023

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي 25-30



الترتيب

1-الترجي الرياضي 12 3

2-بعث بني خيار 8 3

3-نادي ساقية الزيت 7 3

4-مكارم المهدية 3 3











