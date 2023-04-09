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بطولة النخبة لكرة اليد - فوز الترجي التونسي على نادي ساقية الزيت 30-25

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 17:18 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم في ساقية الزيت على نادي ساقية الزيت بنتيجة 30-25 في اطار الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة لكرة اليد


في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد :
المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي                            23-22
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الهلالي                         25-19
 
الترتيب
1-النادي الافريقي    10        3
2-نسر طبلبة         9          3
3-النجم الساحلي     7         3
4-النادي الهلالي     3         3
 
المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار
بعث بني خيار-مكارم المهدية                            30-20

الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي 25-30
 
الترتيب
1-الترجي الرياضي      12       3
2-بعث بني خيار         8       3
3-نادي ساقية الزيت     7       3
4-مكارم المهدية          3       3
 
 
 
 

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