منتدى الفكر التنويري التونسي يحط الرحال في سوسة يومي 12 و13 أفريل للاحتفاء بالكاتب مصطفى الكيلاني

يتواصل الاحتفاء بالمفكرين والأدباء المبدعين التونسيين ضمن منتدى الفكر التنويري التونسي، الذي يخرج من العاصمة الأسبوع المقبل ليحط رحاله بمدينة سوسة حيث ينظم مسامرتين رمضانيتين يومي 12 و13 أفريل احتفاء بالأديب والمفكر مصطفى الكيلاني "الكاتب المنشق"، فضلا عن تنظيم معرض وثائقي للتعريف بأهم المحطات في مسيرة المحتفى به.



وتقام الجلسة الفكرية الأولى يوم 12 أفريل بأحد النزل وسط سوسة، بداية من التاسعة مساء، بإدارة الأستاذة دلال الغربي، وتتضمن أربع مداخلات، الأولى بعنوان "القصة والرواية لدى مصطفى الكيلاني" يقدمها أحمد ممو، والثانية يقدمها هادي دانيال ويتطرق فيها إلى مصطفى الكيلاني شاعر الرواية التونسية"، أما المداخلة الثالثة فيتناول فيها محمد الناصر العجيمي "وضع الراوي ومظاهر التبعيد في كاتبة الكيلاني قبل أن يقدم الشاعر محمد الغزي مداخلة عنوانها "مصطفى الكيلاني شاعرا".

أما المداخلات الأربعة لجلسة اليوم الموالي، التي تديرها الأستاذة خديجة التومي، وتنطلق أيضا على الساعة التاسعة مساء، فيقدمها كل من ثامر الغزي (مصطفى الكيلاني مارقا) ولسعد بن حسين (مدن وتوابيت : مونودراما إنسانية)، ومروان الكيلاني (المترجم في أعمال مصطفى الكيلاني) ومعز الوهايبي (مصطفى الكيلاني : الفلسفة سندا للكتابة وأفقا للرؤية).

ويقدم المحتفى به في ختام السهرتين كلمة للتفاعل مع مضامين مختلف المداخلات وفتح باب النقاش وإثرائه مع الحاضرين.

وبمناسبة هذه الندوة أعلن رئيس المنتدى الكاتب والصحفي محمد المي عن صدور كتاب يتضمن مداخلات المشاركين في الندوة التكريمية لمصطفى الكيلاني، وهو الإصدار الخامس والعشرون ضمن سلسلة "أعلام الثقافة التونسية"، الصادرة عن مؤسسة تنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.



