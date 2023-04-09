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أريانة: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكنت خلال الليلة الفاصلة، بين يومي 8 و9 أفريل 2023، دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن (إقليم أريانة)، من ضبط شخص أصيل الجهة، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة".

وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأن هذا الشخص، وفق ما كشف عنه المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له اليوم الأحد.


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