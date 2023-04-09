وزيرة المرأة تكلف المندوبية الجهوية بمنوبة بالتعهد النفسي والاجتماعي لوالدي الأطفال الثلاثة المتوفين اختناقا بالغاز

كلفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوبيّة الجهوية للوزارة بولاية منوبة بالتعهّد النفسي الفوري بوالدي الأطفال الذين توفوا اليوم الأحد اختناقا بالغاز بوادي الليل ومتابعتهما الاجتماعية عن قرب وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة.



ودعت الوزارة في بلاغها، كافة الأولياء والقائمين على تنشئة الأطفال القصّر إلى أخذ االاحتياطات الضروريّة واحترام معايير السلامة اللازمة لحماية الأطفال من مخاطر تسربات الغاز وما ينجر عن هذا الخطر القاتل من حوادث أليمة وتهديدات مباشرة لحياة الأطفال ولسلامتهم الجسديّة.

وتوفي صبيحة اليوم الاحد، ثلاثة اطفال من عائلة واحدة ، اختناقا بالغاز، في منزل بحي النجاة بوادي الليل ، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.



وبينت ذات المصادر ان الاب تفطن صبيحة اليوم الاحد إلى تسرب الغاز بقاعة الجلوس، حيث كان ينام أبناؤه الثلاثة واعمارهم 11 و 09 و07 سنوات ، فقام بتفقدهم لكنهم لم يبدوا حراكا ، فنقلهم بسرعة الى الطبيب ظنا منه انهم في حالة غيبوبة فقط، لكن معاينة الطبيب ،اكدت وفاتهم جميعا بالغاز، وفق المعطيات الاولية.

وتمت اثر اعلام مركز الحرس الوطني ،ومعاينة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، احالة جثامين الضحايا، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنليكول، والاذن بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الاسباب.



