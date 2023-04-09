المهدية: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة (الحرس الوطني)

اعلن الحرس الوطني انه تم يوم امس السبت بالمهدية، تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة .



واشار بلاغ صادر اليوم الاحد للمتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، انه تم إلقاء القبض على 4 من عناصرهذه الشبكة وضبط 18 تونسي بصدد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة كما تم حجز مراكب بحرية لديهم ومحركات ، وزورقين و كمية من مخدر الكوكايين.



وقد تولت القيام بهذه العملية دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالاشخاص بالوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس معززة بدوريات تابعة لإقليمي الحرس الوطني بالمهدية و الحرس البحري بالوسط



واضاف البلاغ ان النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.





