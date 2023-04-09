تونس تشارك في معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية المبرمج من 29 الى 31 ماي 2023 بمعرض مصراته

تشارك تونس في معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية، الذي ينتظم من 29 الى 31 ماي 2023 بمعرض مصراتة الدولي حسب ما اكدته غرفة التجارة والصناعة لصفاقس على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.



وتتولى الغرفة الاشراف على المشاركة التونسية بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة مصراتة والمنطقة الحرة.



وتشكل هذه الدورة اهم فرصة للالتقاء المباشر بأصحاب القرار في مجال النقل والخدمات اللوجستية والتعريف اكثر بخدماتكم في السوق الليبي وبناء شراكة ليبية علما وان البرنامج يشتمل على لقاءات تجمع اهم رواد ورجال الأعمال الى جانب صناع القرار.



ويستهدف المعرض وكالات الملاحة وشركات الشحن والنقل البحري وشركات الطيران وشركات النقل البري للركاب والبضائع وخدمات التوصل ومكاتب التخليص الجمركي وشركات التفتيش والمطابقة وشركات المناولة وشركات التأمين.



ويمكن لشركات تموين السفن والطائرات وتشيد الجسور والطرق وتجهيز المخازن وتجهيز مواقف السيارات والامن والسلامة ومعدات الطرقات والإنارة العامة المشاركة في المعرض.



ويتعين على المشاركين دفع 650 دينار المتر المربع الواحد دون اعتبار القيمة المضافة علما وانه يمكنهم التمتّع بتدخل صندوق النهوض بالصادراتاضافة الى التسهيلات التي توفرها الغرفة بخصوص عبور السلع والاجراءات الديوانية.



