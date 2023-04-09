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وفاة ثلاثة اطفال اختناقا بالغاز في واد الليل

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
توفي صبيحة اليوم الاحد، ثلاثة اطفال من عائلة واحدة ، اختناقا بالغاز، في منزل بحي النجاة بوادي اللي ، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.

وبينت ذات المصادر ان الاب تفطن صبيحة اليوم الاحد إلى تسرب الغاز بقاعة الجلوس، حيث كان ينام أبناؤه الثلاثة واعمارهم 11 و 09 و07 سنوات ، فقام بتفقدهم لكنهم لم يبدوا حراكا ، فنقلهم بسرعة الى الطبيب ظنا منه انهم في حالة غيبوبة فقط، لكن معاينة الطبيب ،اكدت وفاتهم جميعا بالغاز، وفق المعطيات الاولية.
وتمت اثر اعلام مركز الحرس الوطني ،ومعاينة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، احالة جثامين الضحايا، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، والاذن بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الاسباب.

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