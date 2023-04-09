المرصد التونسي للاقتصاد يدعو الى ارساء سياسة تنموية بولاية الكاف تراعي خصوصياتها الجهوية

دعا المرصد التونسي للإقتصاد الى مراجعة سياسات التنمية بولاية الكاف بما يمكن من الاستفادة من مزاياها الحدودية مع الجزائر ويحسن من جاذبيتها الاقتصادية ويدفع الاستثمار والسياحة بها.



واكد المرصد في تقرير له تحت عنوان " التنمية الجهوية بولاية الكاف: هل يتماشي النموذج التنموي الحالى مع خصوصيات الجهة؟ " عدم توفر سياسة تنموية واضحة يمكن ان تظهر قدرات الجهة الى جانب بروز عديد العوائق التي تحول دون التنمية على غرار اهتراء البني التحتية وعدم جاذبية الجهة للاستثمار والسياحة.



وشدد المرصد على ان تحسين البنية التحتية لولاية الكاف يتطلب الاسراع في انجاز الطريق السيارة التي تربطها بالعاصمة مما يسهم في مزيد تطوير الجهة وكذلك العمل على ضبط البني التحيتة الاساسية بما يتيح استفادة المنطقة من موقعها الجغرافي وقربها من الحدود الجزائرية وتحسين تنافسيتها مع الولايات المجاورة.



وتكمن الفكرة، وفق المرصد، في ربط ولاية الكاف بالحدود الجزائرية عبر طريق سيارة مما يجعل من المدينة نقطة عبور لعدد كبير من الزوار الجزائريين.



وابرز المرصد، في الجانب المتعلق بالجاذبية السياحية، انه من الضروري رصد ميزانية جهوية لتطوير المسارات السياحية بالمنطقة وتثمين ثراتها المادي واللامادي.



وتعاني ولاية الكاف من نقص في المنشئات السياحية، اذ تتوفر في كامل الولاية 5 فنادق لا تتعدى، على مستوى التصنيف، فئة نجمتين وتوفر مشتركة قرابة 272 سريرا وتحتاج الجهة لتطوير القطاع السياحي الى مراجعة مخططات التنمية وتحديد العوائق القائمة.



وتجابه ولاية الكاف على مستوى المشاريع حالة تأخير على مستوى تنفيذ بعض المشاريع مما يتطلب، وفق المرصد، تثمين الموارد الطبيعية وتمكين الشباب من استغلالها بما يتيح بعث مشاريعهم



ولاحظ المرصد ضرورة وضع قانون لمساعدة الباعثين الى جانب إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل في سياق آخر على تسهيل تنفيذ الصفقات العمومية من خلال المفاوضات المباشرة وتمكينهم من الاسفادة من مزايا التمييز الايجابي.



اما بالنسبة الى الاستثمار فقد اشار المرصد الى تسجيل حالات تأخير وبطء في تنفيذ بعض المشاريع بسبب الإجراءات الادارية والفنية والعقارية الى جانب عدم احترام المقاولين لآجال التعاقد.



وتعاني المشاريع التنموية، من غياب الخبرة والموارد البشرية ومتابعة التنفيذ مما يتطلب تنشيطا سريعا للاتفاقيات المتصلة بالاستثمار والتنمية الجهوية (اتفاق 2016 و 2021 ) وإرساء الآليات الضرورية لمتابعة ومراقبة ميزانيات هذه المشاريع.



وشدد المرصد على أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقة المتصلة بتأخير انجاز المشاريع والتوصل الى حلول للمشاكل العقارية التي تعد اهم اسباب التأخير.



وخلص في تقريره الى ضرورة العمل على تطوير القطاع الفلاحي من خلال توفير الموارد المائية وكذلك مراجعة الخارطة الفلاحية للمنطقة مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات المتصلة اساسا بنقص المياه والتغيرات المناخية واعتماد وسائل ري ايكولوجية.



