فرقة الوطن العربي للموسيقي تفتتح ليالي باجة الرمضانية

سهرة الافتتاح أثثها ابنا الجهة الفنانان عدنان الشواشي ونور الدين الباجي إلى جانب الفنانتين جيهان الجلاصي وايمان محمد وتفاعل خلالها الجمهور مع مجموعة من الأغاني الطربية التونسية والعربية المعروفة وأخرى من التراث الصوفي .وعبر الفنان عدنان الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن سعادته بالعودة مجددا للغناء بمدينة باجة التى تعلم وترعرع بها والتى قال انها تحمل ذكرياته التى لا تنسى. وبين أنه اختار في هذه السهرة تقديم أربع أغاني معروفة من رصيده يحبها الجمهور.وصرحت إيمان محمد انها اختارت خلال هذه السهرة التى تجمعها لثاني مرة بجمهور باجة، تكريم ابنة الجهة الفنانة زهيرة سالم وتكريم الفنانة نعمة باداء مختارات من أغانيهما إضافة الى اداء اغاني شرقية طربية أمتعت الجمهور.وقال نور الدين الباجي لوكالة تونس افريقيا للانباء انه عاش إحساسا خاص مع جمهور باجة "المقرب" إليه خلال هذه السهرة، وقد أدى اغاني قديمة وجديدة اضافة الى تقديم اول كليب"اغاني مصورة" له بعد خمسين سنة من العمل ويتضمن خاصة اغان ذات مواضيع اجتماعية تروى ما عاشته تونس.وتجدر الاشارة الى ان وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازى واكبت سهرة افتتاح ليالي باجة الرمضانية، التي أعرب عدد من الحاضرين فيها في تصريحات ل"وات" انهم عاشوا اجواء رمضانية مميزة وممتعة.وتتضمن ليالي باجة الرمضانية عددا من العروض المسرحية والثقافية تحتضنها فضاءات المركب الثقافي ودار الثقافة والمكتبة العمومية بباجة الى جانب معرض يتضمن عددا من إصدارات ابناء الجهة ولقاء شعري.