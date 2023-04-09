ميسي يتجاوز رونالدو في ترتيب اكثر اللاعبين تسجيلا في البطولات الاوروبية

أزاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غريمه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي حاليا عن عرش اكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البطولات الاوروبية بعد وصوله الى 702 هدفا.



وقاد ميسي باريس لاستعادة توازنه على الصعيد المحلي بعد انتصاره امس السبت على نيس بهدفين دون رد حيث سجل النجم الأرجنتيني الهدف الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله سيرجيو راموس.



وبهذا الهدف، فض ميسي شراكته مع كريستيانو وأصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في البطولات الاوروبية الكبرى برصيد 702 هدفا متخطيا رونالدو الذي توقف عدد أهدافه

عند 701 هدفا منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنقليزي في الموسم الجاري.

واحتاج ميسي لمباريات أقل من رونالدو للوصول لهذا العدد من الأهداف حيث وصل إلى قمة الهدافين في بطولات القارة العجوز في 105 مباراة أقل من صاروخ ماديرا.



