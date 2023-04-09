طقس... أجواء قليلة السحب الى مغيمة جزئيا بالشمال والوسط

تتميّز الساعات الأولى لنهار اليوم الأحد بضباب كثيف محليّا وخصوصا في المنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية، ليتّسم الطقس لاحقا بأجواء قليلة السحب الى مغيمة جزئيا بالشمال والوسط أثناء الليل.

وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج شرق البلاد.

وينتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وبين 22 و27 درجة في بقية الجهات.







