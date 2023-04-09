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بطولة تشارلستون للتنس - انس جابر الى الدور النهائي

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Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 07:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تاهلت لاعبة كرة المضرب انس جابر المصنفة خامسة عالميا الى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد فوزها في نصف النهائي على الروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا 7-5 و7-5.

وتوقفت المباراة في مجموعتها الاولى بسبب تهاطل الامطار بعد قرابة 38 دقيقة من اللعب عندما كانت الروسية كاستاكينا متقدمة 5-3 قبل ان تستناف المباراة بعد قرابة اربع ساعات .وتوفقت انس جابر في ان تحول تاخرها في النتيجة 3-5 عند توقف اللعب الى فوز بالمجموعة الاولى 7-5. ثم احسنت التحكم في المجموعة الثانية وحسمت المباراة بفوزها بنفس النتيجة في المجموعة الثانية 7-5

وكانت انس جابر تاهلت يوم الجمعة الى الدور نصف النهائي للبطولة على حساب الروسية انا كالينسكايا المصنفة 70 عالميا .

وحسمت انس جابر المجموعة الاولى 6-صفر .وتقدمت في المجموعة الثانية 4-1 قبل ان تنسحب منافستها الروسية بسبب الاصابة.
كما ازاحت انس جابر في الدور ثمن النهائي الامريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا بنتيجة 6-3 و7-5 وفي الدور السادس عشر تاهلت على حساب الاوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3

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