بطولة تشارلستون للتنس - انس جابر الى الدور النهائي

تاهلت لاعبة كرة المضرب انس جابر المصنفة خامسة عالميا الى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد فوزها في نصف النهائي على الروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا 7-5 و7-5.



وتوقفت المباراة في مجموعتها الاولى بسبب تهاطل الامطار بعد قرابة 38 دقيقة من اللعب عندما كانت الروسية كاستاكينا متقدمة 5-3 قبل ان تستناف المباراة بعد قرابة اربع ساعات .وتوفقت انس جابر في ان تحول تاخرها في النتيجة 3-5 عند توقف اللعب الى فوز بالمجموعة الاولى 7-5. ثم احسنت التحكم في المجموعة الثانية وحسمت المباراة بفوزها بنفس النتيجة في المجموعة الثانية 7-5



وكانت انس جابر تاهلت يوم الجمعة الى الدور نصف النهائي للبطولة على حساب الروسية انا كالينسكايا المصنفة 70 عالميا .



وحسمت انس جابر المجموعة الاولى 6-صفر .وتقدمت في المجموعة الثانية 4-1 قبل ان تنسحب منافستها الروسية بسبب الاصابة.

كما ازاحت انس جابر في الدور ثمن النهائي الامريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا بنتيجة 6-3 و7-5 وفي الدور السادس عشر تاهلت على حساب الاوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3



