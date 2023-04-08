قبلي: عدد من العروض الفنية والمسرحية تؤثث برنامج الدورة السابعة للمؤانسات الرمضانية بالمنصورة

انطلقت مساء امس الدورة السابعة لتظاهرة مؤانسات رمضانية بالمنصورة من معتمدية قبلي الشمالية التي تنظمها جمعية توريس الثقافية على امتداد ثلاثة ايام ببرنامج يجمع بين العروض الفنية والمسرحية.



وأوضح امين مال جمعية توريس صغير السراي صباح اليوم لـ"وات" ان دورة هذه السنة من تظاهرة المؤانسات الرمضانية، تعتبر استثنائية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة، التي مرت بها الجمعية التي سعت للمحافظة على هذه المحطة الثقافية السنوية، لتأثيث عدد من ليالي الشهر الكريم بعدد من السهرات النوعية التي تلاقي اقبالا محترما من اهالي الجهة.

كما أكد السراي ان جمعية توريس الثقافية، تعمل على القطع مع الثقافة المستهلكة، وترسيخ ثقافة بديلة وهادفة ومنتجة من شأنها ان تنمي وتربي الاجيال، مشيرا الى ان برنامج دورة المؤانسات الرمضانية لهذه السنة انطلق مساء امس بسهرة دولية، أمنتها مجموعة القدود الحلبية السورية بقيادة مراوان زاكري لتكون سهرة الليلة مخصصة للفن الرابع بعرض مسرحي للعائلة والطفل يحمل عنوان "حلم كوكب" لشركة تاقل موست للانتاج بدوز، وسيكون الاختتام في سهرة الغد من خلال تقديم عرض موسيقي بعنوان " تقاسيم " لمحرز العبيدي.



