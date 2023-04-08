أحزاب ومنظمات تونسية وعربية تدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

أدانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التونسية والعربية، في بيان مشترك صادر اليوم السبت، العدوان الصهيوني والاجرامي على الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس والضفة وغزة.

كما أكدت الأحزاب والمنظمات الموقعة على هذا البيان أنها تدين بشدّة أيضا صمت وتواطؤ من وصفتهم ب"أنظمة التطبيع والخيانة إذعانا منها لعلاقة التبعية الكاملة للإمبريالية العالمية" وعجز المؤسسات الرسمية الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.

وحيّت هذه الأحزاب والمنظمات مقاومة الشعب الفلسطيني الوطنية والباسلة في كل مواقع الفعل الثوري داخل الأرض المحتلة وفي محيطها وخاصة في لبنان، داعية إلى المزيد من توحيد الصفوف من أجل دحر العدوان وتحرير الأرض والشعب وتفكيك الاحتلال.

كما طالبت كل القوى الوطنية في العالم العربي بالالتفاف حول المقاومة والتعبئة الشاملة والتحرك بشكل عاجل وبكل الأشكال الممكنة والمتاحة لنصرة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع والتواطؤ والخيانة.

ودعتها الى تشكيل ائتلافات واسعة وقارة على مستوى بلدان المنطقة وخاصة بدعم الكفاح الفلسطيني ومقاومة التطبيع.



كما دعت أيضا الى تنظيم تحركات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وتمثيليات الأمم المتحدة وتنشيط كل أشكال الدعم والاسناد لفلسطين ومقاطعة كيان الاحتلال.



يذكر أن قائمة الأحزاب والمنظمات الموقعة على هذا البيان تضم:

- حزب العمال (تونس)

- حزب القطب ( تونس)

- حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس)- حزب النهج الديمقراطي العمالي (المغرب)

- حركة تستطيع (موريتانيا)- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

- الحزب الشيوعي اللبناني

- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

- حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)

- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (مصر)

- الحركة التقدمية الكويتية

- حزب الشعب الفلسطيني

- الحزب الشيوعي السوداني

- الحزب الشيوعي الأردني

- محمود الراشدي الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي الجزائري (المجمد)







