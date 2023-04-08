وزارة الصحة تطلق دعوة لفائدة الأطباء العامين للمشاركة في تدريب إقليمي متخصص في الطب العائلي لمدة عامين

أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس ومكتب منظمة الصحة العالمية بتونس دعوة إلى الأطباء العامين الممارسين في القطاعين العام والخاص لتقديم طلباتهم للمشاركة بصفة مجانية في ديبلوم إقليمي متخصص في الطب العائلي، مدته عامين.وسيقع منح المرشحين المختارين الذين أكملوا تدريبهم بنجاح للحصول على شهادة معتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات في الصحة، وفق وثيقة بيانات نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني.ويهدف برنامج التدريب (24 شهرا) إلى تأهيل المعارف والمهارات من أجل تقديم رعاية صحية فعالة للأفراد في عائلاتهم ومجتمعاتهم.ويأتي هذا التدريب في إطار اتفاق شراكة موقع في عام 2021 ويمتد لخمس سنوات بين منظمة الصحة العالمية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، لتعزيز ممارسة طب الأسرة في الإقليم في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في العالم العربي.وحسب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يطرح النقص العالمي في الأطباء الممارسين لطب الأسرة تحديات كبيرة، لاسيما في إقليم شرق المتوسط.ولا يتخرج كل عام، وفق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سوى 700 طبيب أسرة ممارس في إقليم شرق المتوسط، في حين أن الاحتياج يُقدر بنحو 21000 ممارس كل عام. ويهدف هذا الديبلوم إلى المساعدة على سد هذه الفجوة.وللحصول على الديبلوم الإقليمي في الطب العائلي يتعين على المترشحين استكمال 8 وحدات من التدريب وهي: مفاهيم وممارسات الطب العائلي، الأمراض غير المعدية، الصحة النفسية، صحة الكهول والمشاكل الطبية والجراحية السائدة، صحة المرأة، صحة الطفل والمراهق، صحة كبار السن، والطب العائلي.ويستوجب على المترشحين أن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب، أو 3 سنوات ممارسة في اختصاص طبيب عام، بإضافة إلى اتقان اللغة الانجليزية. كما يتعين على الراغبين في المشاركة ملء الاستمارة التالية: