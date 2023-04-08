منير غربي: الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز تفي دائما بإلتزاماتها في إطار إتفاق تبادل مع شركائها الجزائريين

"الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز تفي دائما بتعهداتها في إطار إتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين"، وفق ما صرّح به، السبت، إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مدير التعاون والاتصال صلب الشركة، منير غربي.



وأفاد أنّه "ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين "سوناطراك" (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات) و"سونلغاز" (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز)".



ويأتي هذا التوضيح تبعا لأنباء تداولتها بعض الصحف الإلكترونية مفادها أنّ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز "أعلمت الحكومة بأنّ السلطات الجزائريّة طالبت رسميا بتسديد فاتورة الغاز الخاصّة بتونس لفائدة "سونطراك" وبأنّ الشركة "ناشدت الحكومة للتدخل لإيجاد حلول سريعة لسداد الفاتورة لدى الشركة الجزائرية".



وتابع المسؤول بشركة الكهرباء بأنّ "كل فواتير الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لدى سوناطراك يتم سدادها في الآجال طبق الإتفاق المبرم بين الطرفين". وأبرز بأنّ العلاقات مع المؤسّسات الجزائرية جد متينة وتعود الى عدّة سنوات خلت وبأن الشركاء الجزائريين أساسيين بالنسبة لتونس.



وفي ما يتعلّق بالطّاقة الكهربائية فإنّ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز مصمّمة على احترام التزاماتها مع الشركة الجزائرية "سونلغاز" وقامت بسداد فاتورة أولى بقيمة 15 مليون أورو (ما يعادل 50 مليون دينار) وتعتزم سداد ما تبقى من فواتير الاستهلاك في إطار الإتفاق المبرم بين الطرفين.



وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا بالنسبة لتونس في مجال الطاقة. وتمثل الواردات التونسيّة من الغاز الطبيعي الجزائري، حاليا، أكثر من 50 بالمائة من حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي.



