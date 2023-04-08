بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة يومي السبت و الاحد 15 و 16 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30 دق):
السبت 15 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-اتحاد تطاوين
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري
الاحد 16 افريل 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي
ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي
السبت 15 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-اتحاد تطاوين
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري
الاحد 16 افريل 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي
ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي
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