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بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة يومي السبت و الاحد 15 و 16 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30 دق):

السبت 15 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-اتحاد تطاوين
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري

الاحد 16 افريل 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي
ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي

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