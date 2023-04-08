بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة يومي السبت و الاحد 15 و 16 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30 دق):



السبت 15 افريل 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-اتحاد تطاوين

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري



الاحد 16 افريل 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي

ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي



