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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج-الجولة 3-الدفعة1): النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت اليوم السبت :
المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي 23-22
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الهلالي 25-19

الترتيب
1-النادي الافريقي 10 3
2-نسر طبلبة 9 3
3-النجم الساحلي 7 3
4-النادي الهلالي 3 3

المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار
بعث بني خيار-مكارم المهدية 30-20
الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت س 12 و 30 دق
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي

الترتيب المؤقت
1-الترجي الرياضي 9 2
2-بعث بني خيار 8 3
3-نادي ساقية الزيت 6 2
4-مكارم المهدية 3 3

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