بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج-الجولة 3-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت اليوم السبت :

المجموعة الاولى

السبت 8 افريل 2023

قاعة طبلبة

نسر طبلبة-النادي الافريقي 23-22

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-النادي الهلالي 25-19



الترتيب

1-النادي الافريقي 10 3

2-نسر طبلبة 9 3

3-النجم الساحلي 7 3

4-النادي الهلالي 3 3



المجموعة الثانية

السبت 8 افريل 2023

قاعة بني خيار

بعث بني خيار-مكارم المهدية 30-20

الاحد 9 افريل 2023

قاعة ساقية الزيت س 12 و 30 دق

نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي



الترتيب المؤقت

1-الترجي الرياضي 9 2

2-بعث بني خيار 8 3

3-نادي ساقية الزيت 6 2

4-مكارم المهدية 3 3



