وزارة التجارة ترفع 8252 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من شهر رمضان

رفعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات 8252 مخالفة اقتصادية، خلال النصف الأول من شهر رمضان، اثر القيام بنحو 46000 عملية تفقد.

وتعلّقت أغلب هذه المخالفات بتجاوزات في الأسعار والاحتكار (3085 مخالفة) وعدم احترام شفافية المعاملات (3705 مخالفة)، وفق ما أعلن عنه المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة، حسام الدين التويتي، خلال ندوة صحفية عقدها، السبت.



وأكد التويتي، خلال الندوة، التّي خصّصت لعرض تقدم تنفيذ برنامج عمل الوزارة خلال النصف الأول من شهر رمضان لسنة 2023، حجز كميّات هامّة من الغلال والخضر ناهزت 606 أطنان شملت 136 طنا من الموز والتفاح والفراولة و179 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة وأكثر من 120 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم إضافة إلى 7 أطنان من السكر و800 طنا من الموّاد الغذائية العامّة.

وأشار الى أن الوزارة ستعمل، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، على تكثيف مراقبة الاحتكار والخزن العشوائي لبعض المواد الفلاحية على غرار التفاح والبصل الجاف، علاوة على مراقبة سلامة وجودة منتجات العيد من ملابس وأحذية ولعب مع تكريس شفافية المعاملات والأسعار في فضاءات الترفيه.







