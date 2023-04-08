قبلي: رفع 172 مخالفة اقتصادية اثناء القيام ب530 زيارة تفقد خلال النصف الاول من شهر رمضان

نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية 530 زيارة تفقد خلال النصف الاول من شهر رمضان، تم خلالها رفع 172 مخالفة اقتصادية علاوة على حجز كمية من المنتوجات



واوضح المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل صباح اليوم السبت ل"وات" انه تم خلال النصف الاول من شهر رمضان تسخير 58 فريقا للمراقبة الاقتصادية امنت 530 زيارة تفقد صباحية وليلية، للمحلات المفتوحة للعموم والاسواق الاسبوعية، مع مراقبة عدد من الشاحنات على الطرقات مكنت من رفع 172 مخالفة اقتصادية.



واضاف المصدر ذاته ان هذه المخالفات شملت اساسا قطاع المواد الغذائية كما تعلقت اغلبها بعدم اشهار الاسعار، مشيرا الى انه تم خلال هذه الزيارات حجز 138 لترا من مادة الحليب نصف الدسم و142 كلغ من التفاح من اجل مخالفة اخفاء بضاعة، الى جانب حجز 344 كلغ من الموز من اجل مخالفة البيع باسعار غير قانونية



واكد الزغل تكثيف عمل فرق المراقبة الاقتصادية خلال النصف الثاني من شهر رمضان مع التركيز على الاستعدادات لعيد الفطر، مشيرا في جانب اخر الى انه تم من 1 الى 31 مارس الماضي تزويد ولاية قبلي بـ5ر161 طنا من مادة السميد اضافة الى 25ر145 طنا من مادة الفرينة الرفيعة علاوة على 5ر194 طنا من مادة السكر العائلي و95ر4 اطنان من مادة السكر الحرفي



