حجز 920 كغ من الطماطم و300 كغ من السداري بولاية تونس واكثر من 14 الف بيضة بمخزن عشوائي بقربة

حجز فريق مراقبة مشتركة، تجارة وحرس بلدي، بولاية تونس، امس الجمعة، 920 كيلوغرام من منتوج الطماطم و300 كيلوغرام من مادة السداري لدى بعض الوسطاء والمضاربين، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت.



وتمّ حجز هذه المواد في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية.



وأفاد المصدر ذاته تمت إعادة ترويج المنتوجات المذكورة بالمسالك القانونية في انتظار استكمال إجراءات تأمين قيمتها المالية بخزينة الدولة.



كما تم تحرير محضري بحث ضد المخالفين من أجل الاخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة ومن أجل مسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وفق المصدر ذاته.



وحجزت مصالح المراقبة في اطار عمل رقابي مشترك مع الحرس الوطني بقربة، ولاية نابل، بدورها، 14400 بيضة مخزنة بصفة عشوائية، بعد ان تمت مداهمة مستودع عشوائي، يستغل في تخزين البيض المعد للاستهلاك، ليل الجمعة بالتنسيق مع المصالح الامنية، استنادا الى بلاغ وزارة التجارة.



وافادت الوزارة انه بعد مراجعة النيابة العمومية تم تامين المحجوز قصد إعادة ضخه بمسالك التوزيع القانونية واستكمال الإجراءات القانونية ضد صاحب المستودع من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المعلق بزجر مخالفة قواعد المنافسة والاسعار.



