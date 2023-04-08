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كأس الملك سلمان للأندية 2023 -المريخ السوداني يفوز على تشرين السوري في ذهاب الدور الأول

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 14:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز فريق المريخ السوداني مساء الجمعة بملعب الأمير عبدالله الفيصل - جدة على فريق تشرين السوري 2-1 ، ضمن مرحلة الذهاب لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وسجل هدفي المريخ كل من الجزول نوح وباولو سيرجيو، بينما جاء هدف تشرين عن طريق اللاعب عبدالرزاق المحمد.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 11 أفريل 2023، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة التالية.

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