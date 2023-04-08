الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يقرر إنشاء "مجلس لكرة القدم" لتطوير اللعبة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا بإنشاء "مجلس لكرة القدم" يضم عشرين شخصية بهدف صياغة مقترحات لتطوير اللعبة.

وقال الاتحاد في بيان له إنه سيكون على رأس الشخصيات المنضمة إلى المجلس، كل من الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضاف أنه سيتعين على المجلس اقتراح أفكار لتطوير القوانين أو تنظيم كرة القدم والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى "مشاريع قوانين".

وأوضح أنه سيترأس المجلس صانع ألعاب نادي ميلانو الإيطالي السابق ومدير كرة القدم المحترفة في الاتحاد الاوروبي الحالي الكرواتي زفونيمير بوبان، على أن يكون إلى جانبه الإيطالي روبرتو روسيتي رئيس حكام الهيئة.

وبالإضافة إلى بوبان وزيدان ومورينيو وأنشيلوتي، سيضم المجلس أسماء كبيرة أخرى في عالم الكرة المستديرة، ولا سيما الهولندي رونالد كومان والدانماركي مايكل لاودروب والحارس التشيكي السابق بيتر تشيك والألمانيين يورغن كلينسمان ورودي فولر وفيليب لام والبرتغالي لويس فيغو والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو ومدرب المنتخب الإنقليزي الحالي غاريث ساوثغيت.

وتمت المصادقة على هذا الهيكل المسمى "ويفا مجلس كرة القدم" من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي اجتمعت في مدينة لشبونة البرتغالية، على أن يعقد أول اجتماع له في 24 أفريل الجاري في مدينة نيون السويسرية على هامش نهائي مسابقة بطولة الشباب.



