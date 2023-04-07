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البنك المركزي: العائدات السياحية تتخطّى 1 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2023

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 21:34 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تجاوزت العائدات السياحية قيمة 1 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2023، ما يمثل تطورا إيجابيا بنسبة 64 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرها، الجمعة، البنك المركزي التونسي.

وزادت، بدورها، مداخيل العمل بنسبة 8،5 بالمائة  لتناهز قيمتها 1،9 مليار دينار مقابل 1،7 مليار دينارفي موفى مارس 2022.
وسجلت خدمات الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 2،4 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
وقدّرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة الى حدود، الجمعة، 22،1 مليار دينار، أي ما يعادل 95 يوم توريد، في حين سجلت في بداية شهر أفريل 2022، نحو 22،7 ما يعادل 122 يوم توريد.
 
وتجاوز الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، ما قيمته 16،5 مليار دينار الى حدود يوم 7 مارس 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.


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