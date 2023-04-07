وزارة النقل: إحداث لجنة تحقيق في حادث قطار نقل البضائع  بصفاقس على ان تقدم تقريرها قبل 10 افريل الجاري

قررت وزارة النقل، اليوم الجمعة، احداث لجنة تحقيق في اسباب حادث قطار نقل البضائع الذي جد بجهة صفاقس يوم أمس وتحديد مسؤولية كل الاطراف المتسببة فيه على ان تقدم تقريرها قبل يوم 10 افريل الجاري.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه اللجنة ستتولى اقتراح الاجراءات التصحيحية والتوصيات لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث بما يمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ازاء كل من ثبت تقصيره او إخلاله او تهاونه في أداء واجبه او في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. كما أشارت الى أن وزير النقل ربيع المجيدي أقرّ بأن تتقدم اللجنة بتقريرها حول التحقيق في ملابسات هذا الحادث والتوصيات ذات الصلة في أجل اقصاه يوم الاثنين10 افريل الجاري.



وكان حادث قطار نقل حبوب قد جد امس على مستوى محطة صفاقس وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها لاحقا أن هذا القطار انطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة القلعة الصغرى، وواجه عطبا فجئيا في القاطرة حسب المعطيات الأولية انجر عنه انحدار للقطار إلى حدود محطة صفاقس مما خلف خسائر مادية دون أن يؤدي الى أضرار بشرية .



وأشارت الشركة ، في سياق متصل، الى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة وأسبابها وتحديد المسؤوليات تباعا

ليلى



