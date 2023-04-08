وزارة الصحة: لجنة مقاومة تهريب الادوية تنظر في خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة

خصصت جلسة عمل عقدتها، الجمعة، لجنة مقاومة تهريب الأدوية المنضوية تحت اللّجنة القارّة للصحّة بمجلس الأمن القومي، لعرض خطّة عمل مشتركة ومخطّطات عمليّاتيّة لمكافحة ظاهرة تهريب الأدوية.



وقد شاركة في الجلسة، حسب بلاغ لوزارة الصحة، ممثّلين عن وزارات الداخليّة والدّفاع الوطني والماليّة والتجارة وتنمية الصّادارت والصناعة والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأمن الوطني ومختلف المتدخّلين المعنيين.







