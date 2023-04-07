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بطولة تشارلستون الامريكية - انس جابر تمر بسهولة الى الدور نصف النهائي على حساب الروسية انا كالينسكايا

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 21:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا اليوم الجمعة بسهولة الى الدور نصف النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد تخطيها الروسية انا كالينسكايا المصنفة 70 عالميا في الدور ربع النهائي.
وحسمت انس جابر المجموعة الاولى بواقع 6-صفر ثم كانت متقدمة في المجموعة الثانية 4-1 قبل ان تنسحب منافستها الروسية بسبب الاصابة.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور ثمن النهائي الامريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا بنتيجة 6-3 و7-5 وفي الدور السادس عشر الاوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3.
وستلاقي انس جابر في الدور نصف النهائي المتهلة من المواجهة التي ستجمع لاحقا بين الامريكية ماديسون كيس المصنفة 22 عالميا والروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا.


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