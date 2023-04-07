سوسة :الشيخ سالم بن حميدة من اول من أرسل بناته في ثلاثينات القرن الماضي للتعليم والدراسة

وقد اختار رئيس الجمهورية زيارة المعهد الذي يحمل اسم " سالم بن حميدة " وذلك لما يتمتع به هذا المصلح من خصال بوأته ليكون أحد رواد حركة الإصلاح الإجتماعي وتحرير المرأة في تونس والعالم العربي الإسلامي وصاحب الدور الطلائعي الذي قام به هذا الشيخ الزيتوني الليبرالي في معركته الكبرى من أجل تكريس تعليم المرأة في ثلاثينات القرن الماضيوولد الشيخ سالم بن حميدة وفق ما جاء في الكتاب الذي اصدره رئيس التحرير السابق بوكالة تونس افريقيا للانباء الصحراوي قمعون سنة 2020 بعنوان " تاريخ مدينة اكودة واعلامها " بمدينة اكودة سنة 1882 وتوفي عام 1961 بعد ان درس في الزيتونة وتحصل على شهادة التطويع واشتغل مدرسا في تونس العاصمة ثم في سوسةويعتبر سالم بن حميدة رائد الإصلاح الاجتماعي وتحرير المراة وهو يلقب ب " فيلسوف الساحل " حيث ساهم في الحركة الإصلاحية ل " حركة الشباب التونسي " وفي حملة اصلاح التعليم الزيتوني التقليدي بمقالاته التي نشرها في صحف " التونسي " عام 1910 و" المشير " عام 1911 و" مرشد الامة " عام 1920كما يعتبر سالم بن حميدة وفق ذات المصدر في تونس والعالم العربي الإسلامي من اول من أرسل بناته في ثلاثينات القرن الماضي للتعليم والدراسة فتخرجن عالمات ومربيات وكن من أولى التونسيات الحاصلات على الباكالوريا والشهائد الجامعيةوترك الشيخ سالم بن حميدة العديد من المقالات الصحفية وكتابا بعنوان " الزهريات وهو عبارة عن فصول نثرية في شكل مقالات تبلغ عشرين مقالا تحدث فيها عن التعليم وخاصة تعليم البنات تقابلها قصائد شعرية بنفس العدد كتبها الشيخ عام 1928 وحوصل فيها مجمل أفكاره الإصلاحية المتمحورة حول موضوع تعليم المراة وتحريرها من الوضعية الدونية التي تشكو منها بفعل حالة الانحطاط الحضاريوتعتبر الكثير من الأفكار التي أوردها الشيخ سالم حميدة في كتابه الذي خطه عام 1928 هي نفس الأفكار التي أوردها في ما بعد الطاهر الحداد في كتابه " امراتنا في الشريعة والمجتمع " الذي أصدره عام 1930 واثار ضجة في الساحة الفكرية والدينيةويضيف الصحراوي قمعون ان لا عجب في ذلك باعتبار ان الطاهر الحداد هو تلميذ الشيخ سالم بن حميدة وتلقى على يديه العلم في المدرسة العرفانية في باب سويقة بالعاصمةوقد وقف الى جانب الطاهر الحداد زمن الشدة حين اصدر الأخير كتابه " امراتنا في الشريعة والمجتمع " حين قاطعه شيوخ الزيتونة المحافظون والمعارضون لافكاره حيث تقدم الشيخ سالم بن حميدة وتراس موكب الاحتفال بصدور ذلك الكتاب بنادي البلفيدير بالعاصمة واصطحب معه احدى بناته التي القت ابيات من قصيدة له في الاجتماع