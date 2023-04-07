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حملة مجانية لتقصي امراض السكري وضغط الدم بشارع بورقيبة بمناسبة البوم العالمي للصحة

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 47 ث
      
‎‎ نظم الهلال الاحمر التونسي اليوم الجمعة احتفاء باليوم العالمي للصحة، تظاهرة توعوية تشمل حملة لعمليات تقصي أمراض مزمنة لدى مواطنين في شارع بورقيبة بالعاصمة قبل حلول الافطار بساعات والى حد منتصف هذه الليلة.
وصرحت سهام بن علي المسؤولة بالجمعية عن تظاهرات الاحتفال باليوم العالمي للصحة ل(وات) بان الهلال الاحمر التونسي يحتفل مع مختلف الجمعيات العاملة في مجال الصحة بالذكرى 75 لتأسيس المنظمة العالمية للصحة بالتاكيد على حق المواطن في الصحة وتعبئة متطوعين تابعين للجمعية في وسط العاصمة لقيس امراض السكري وضغط الدم وتقديم عروض تحسيسية للاسعاف في عيادات متنقلة موجودة في الشارع بالمناسبة.
وقالت إن تونس تحتفي باليوم العالمي للصحة وهي تفتخر بكفاءاتها وإنجازاتها في المجال الصحي ومنها انجازات جمعية الهلال الاحمر التونسي وكفاءاته ومتطوعيه.
وقال محمد صالح الجندوبي رئيس الهيئة المحلية للهلال الاحمر بمنطقة الجديدة أن الجمعية تقوم بحملتها التحسيسية والوقائية بشارع بورقيبة تحت شعار "الصحة للجميع" بمشاركة 150 متطوعا في نطاق رصيد حافل من للأنشطة الانسانية والاجتماعية والخيرية والصحية شملت كل جهات البلاد.

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