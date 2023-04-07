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وزارة البيئة: الكشافة التونسية توزع 1500 كيسا قماشيا صديقا للبيئة

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 23:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قامت الكشافة التونسيّة، الجمعة، بتوزيع 1500 كيسا قماشيا صديقا للبيئة بمختلف مناطق تونس الكبرى، وذلك في إطار دعم جهود المخابز لمنع استعمال الأكياس البلاستكيّة.
وتأتي هذه المبادرة الطوعية من وزارة البيئة، تطبيقا للأمر الحكومي عدد 32 بتاريخ 16 جانفي 2020، المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الدّاخلية.
وتهدف هذه المبادرة الطوعيّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة، إلى مزيد توعية المواطن وتحسيسه بمخاطر استعمال البلاستيك على صحّة الانسان والطبيعة.
ومن المقررّ أن يتمّ توزيع دفعة أخرى من الأكياس القماشيّة على بقيّة المخابز بمختلف ولايات الجمهوريّة التونسيّة، بحسب المصدرذاته .

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