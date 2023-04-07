بنزرت: القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة

ألقت مصالح الامن الوطني التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، مساء أمس الخميس، القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبيّن المصدر ذاته أن المصالح الأمنية حجزت خلال عملية القبض العناصر الثلاثة حجز كمية من مخدر "الكوكايين"، علاوة على 300 قرص مخدر، و70 قطعة صغيرة من القنب الهندي (الزطلة)، ومبلغ مالي يرجح انّه متأت من ترويج المواد المخدّرة.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين الثلاثة مع مواصلة البحث معهم بشأن التهم الموجهة إليهم.

وتعود أطوار القضية الى مساء أمس، إثر اشتباه عناصر الامن خلال دورية عادية في شخص اختار الانزواء في احد الازقة بمنطقة الكورنيش بمدينة بنزرت، فتولت القبض عليه وبتفتيشه تمّ العثور على قطع صغيرة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي، وبالتحرّي معه كشف عن تواطئه مع شخصين آخرين ليتم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما وحجز المواد المخدرة المشار إليها آنفا بحوزتهما.





