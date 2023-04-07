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قفصة: حجز 3 أطنان من الفارينة المدعمة بمخزن عشوائي بقفصة الجنوبية

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 43 ث
      
حجز أعوان من الإدارة الجهويّة للتجارة بقفصة 3 أطنان من دقيقي الفارينة والسميد المُدعمين بمخزن عشوائي بمعتمدية قفصة الجنوبية، حسب ما أفادت به متفقدة المراقبة الإقتصادية سناء فرجي.
وقالت هذه المسؤولة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن عمليّات الرقابة الإقتصادية لمسالك توزيع المواد الأساسية وخاصة المدعمة منها، والمنجزة خلال النصف الأوّل من شهر رمضان، قد أسفرت كذلك عن حجز كمّيات هامّة من السكر لدى وحدة متخصّصة في صنع وبيع الحلويات لم يستظهر صاحبها بفواتير شراء هذه الكمّيات من السكّر.
وحجزت فرق الرقابة أيضا ما لا يقلّ عن طنّ واحد و 500 كلغ من البطاطا، وأكثر من طنّين إثنين من الخضر والغلال، وكمّيات كبيرة من البيض والزيت المُدعّم ومن اللحوم البيضاء ومن الحليب والعلف، وتحرير محاضر وإحالتها على القضاء بسبب الإخلال بتراتيب لبدّعم والترفيع في الأسعار.
هذا وقد تولت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة ضخّ السلع والموادّ المحجوزة بالمسالك القانونية للبيع بالتفصيل.

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