المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يتسلم 100 كرسي كهربائي متحرك وذكي هبة من شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

تسلم المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الجمعة هبة عينية قدّمتها "شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس" تتمثل في 100 كرسي كهربائي متحرك وذكي وذلك بدعم من دولة الكويت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتولى سفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر تسليم هذه الهبة بمقر المركز وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة رضوان النغموشي ورئيس "شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس" حاتم العيادي.

وشبكة غصن الزيتون هي نسيج جمعياتي مَؤلَّف من 14 جمعية تنموية فاعلة، بدأت نشاطها مكونة من 3 جمعيات وانطلق نشاطها بمجرد حصولها على التأشيرة القانونية في سبتمبر 2016 فانخرطت فيها العديد من الجمعيات التنموية من مختلف المناطق لتقترب الشبكة اليوم من تغطية كامل معتمديات صفاقس.







